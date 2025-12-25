Төсекте жатқан науқасты ұрған дәрігер жұмыстан шығарылды

Үндістанда дәрігер төсекте жатқан науқасты ұрып, әлеуметтік желіде тараған видеодан кейін жұмыстан шеттетілді, деп хабарлайды BAQ.KZ NDTV-ге сілтеме жасап.
Оқиға 22 желтоқсанда Шимлдегі Индира Ганди атындағы медицина колледжінің пульмонология бөлімінде болды. Аға резидент Рагхав Нарула 36 жастағы науқас Арджун Панварды ұрған сәт бейнеленген видео қоғам назарын аударды.
Науқас Панвардың айтуынша, ол бронхоскопиядан кейін демалып жатқан кезде Нарула талдау нәтижелерін өрескел жеткізіп, агрессия көрсетті.
Мен құрметпен сөйлесуін өтіндім, бірақ ол мені ұра бастады, - деді Панвар.
Дәрігер Нарула болса, әрекетін өзін-өзі қорғау ретінде түсіндірді. Ол пациенттің өзіне және отбасына тіл тигізгенін айтып, видеода оқиғаның толық көрсетілмегенін мәлімдеді.
Мен істеген ісіме өкінбеймін, - деді Нарула.
Бас дәрігер Рахул Рао алдын-ала тергеу нәтижелері бойынша Наруланың жұмыстан шығарылғанын растады.