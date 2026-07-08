Төрағалар ауысты, уәде көбейді: Партиялар сайлауға қалай дайындалып жатыр?
Партиялар сайлау алдындағы алғашқы мәлімдемелерін жасады.
Бүгiн 2026, 10:41
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Бүгiн 2026, 10:41Бүгiн 2026, 10:41
79Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Қазақстанда саяси маусым қызды. Партиялар съезд өткізіп, кандидаттар тізімін бекітіп, сайлау алдындағы алғашқы мәлімдемелерін жасады, деп хабаралйды BAQ.KZ тілшісі.
Кім жаңарды? Кім ескі электоратын сақтағысы келеді? Тамыздағы Құрылтай сайлауында негізгі тартыс қалай өрбуі мүмкін?
Бұл сұрақтарға саясаттанушы Самат Нұртаза жауап беріп, партиялардың мүмкіндігі, төрағалар ауысуы, кандидаттар құрамы және алдағы сайлаудың ықтимал сценарийлері туралы пікірін айтты.
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