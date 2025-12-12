Тоқаевтың Түрікменстанға сапары қалай өтті? – Видео

Ақорданың баспасөз қызметі Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Түрікменстанға сапары туралы видео жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 11-12 желтоқсан аралығында Ашхабадқа ресми сапармен барып, Халықаралық бейбітшілік пен сенім жылы, Бейтараптық күні және Түрікменстанның тұрақты бейтараптығына 30 жыл толуына арналған ірі форумға қатысты.
Сапар қалай өтті:
- Тоқаев Түрікменстан астанасына келіп, форумға қатысу үшін ресми түрде қабылданды.
- Ашхабадтағы жоғары деңгейлі жиында ол экономикалық, көлік, энергетикалық және өңірлік ынтымақтастық мәселелерін талқылады.
- Президент сөз сөйлеуінде Түркіменстанның бейтараптықтың 30 жылдығын атап өтіп, осы ұстанымның Еуразиядағы тұрақтылық үшін маңыздылығын айтты.
- Сондай-ақ, бүгінгі халықаралық жағдайларға қатысты пікірлер білдірді (мысалы, тұрақтылықты қамтамасыз ету және халықаралық ынтымақтастық жайлы).
Экономикалық және саяси байланыстар
Жалпы Қазақстан мен Түрікменстан арасындағы сауда мен өзара байланыс соңғы жылдары айтарлықтай артты, екі ел арасында стратегиялық серіктестік бекітілген.
Форумға басқа елдерден де көшбасшылар қатысты, бұл Түрікменстанның аймақтық дипломатиялық белсенділігін көрсетеді.