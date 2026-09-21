Тоқаевтың президент болғанына жеті жыл: Негізгі экономикалық көрсеткіштер қалай өзгерді?
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан Президенті қызметіне кіріскеніне жеті жыл болды. Осы кезеңде Қазақстан экономикасында елеулі өзгерістер болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
ЖІӨ өсімі
Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім ұлттық валютада екі еседен астам өсті. 2019 жылдың бірінші тоқсанында бұл көрсеткіш 715,5 мың теңгені құраса, 2026 жылдың бірінші тоқсанында 1 млн 661,6 мың теңгеге жетті.
Осылайша, атаулы өсім 2,3 есе болды.
Жан басына шаққандағы ЖІӨ-ні доллармен есептегенде де оң динамика байқалады. Жеті жыл ішінде бұл көрсеткіш 2 005,1 доллардан 3 338,3 долларға дейін, яғни шамамен 1,7 есе өсті. Теңге мен доллардағы өсімнің айырмашылығы, соның ішінде ұлттық валюта бағамының өзгеруіне байланысты.
Халықаралық резервтер
Сонымен қатар Қазақстанның таза сыртқы қарызы азайды. 2019 жылдың бірінші тоқсанында оның көлемі 51 млрд доллар болса, 2026 жылдың бірінші тоқсанына қарай 35,1 млрд долларға дейін төмендеді. Қарыз көлемі шамамен 16 млрд долларға немесе 31%-ға қысқарды.
Елдің жалпы халықаралық резервтері айтарлықтай өсті. Қарастырылып отырған кезеңде олардың көлемі 27 млрд доллардан 66,8 млрд долларға дейін ұлғайып, шамамен 2,5 есе артты.
Халықаралық резервтер мемлекеттің қаржылық тұрақтылығын қолдауға, сыртқы міндеттемелерді орындауға және экономикалық күйзелістер кезінде тәуекелдерді азайтуға пайдаланылады.
Алтын
Халықаралық резервтер құрамындағы монетарлық алтын көлемі айтарлықтай өсті. 2019 жылдың бірінші тоқсанында оның құны 15 млрд долларға бағаланса, 2026 жылдың бірінші тоқсанында бұл көрсеткіш шамамен 51,8 млрд долларға жетті.
Осылайша, монетарлық алтынның ақшалай мәндегі көлемі шамамен 3,45 есе ұлғайды.
Зейнетақы
Өзгерістер әлеуметтік саланы да қамтыды. Ең төменгі зейнетақы мөлшері 2019 жылғы 36 108 теңгеден 2026 жылы 69 049 теңгеге дейін өсті.
Осылайша, ең төменгі зейнетақы мөлшері шамамен 1,9 есе артты.
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