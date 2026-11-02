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Тоқаев Қарағанды облысына барды: Президент Теміртауда нені тексереді?

Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Қарағанды облысына аттанды. Теміртауда бірқатар әлеуметтік және өндірістік нысанды аралап, өңірдің дамуымен танысады.

2 Қараша 2026, 11:47
АВТОР
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Ақорданың баспасөз қызметінің видеосынан алынған кадр 2 Қараша 2026, 11:47
2 Қараша 2026, 11:47
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Фото: Ақорданың баспасөз қызметінің видеосынан алынған кадр

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Қарағанды облысына барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Сапар барысында Мемлекет басшысы Теміртау қаласындағы бірқатар әлеуметтік және өндірістік нысанды аралап көреді, - делінген Ақорданың хабарламасында.

Бұдан бөлек, Президент өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму қарқынымен танысады.

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