Тоқаев Қарағанды облысына барды: Президент Теміртауда нені тексереді?
Мемлекет басшысы жұмыс сапарымен Қарағанды облысына аттанды. Теміртауда бірқатар әлеуметтік және өндірістік нысанды аралап, өңірдің дамуымен танысады.
2 Қараша 2026, 11:47
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2 Қараша 2026, 11:472 Қараша 2026, 11:47
172Фото: Ақорданың баспасөз қызметінің видеосынан алынған кадр
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Қарағанды облысына барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Сапар барысында Мемлекет басшысы Теміртау қаласындағы бірқатар әлеуметтік және өндірістік нысанды аралап көреді, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Бұдан бөлек, Президент өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму қарқынымен танысады.
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