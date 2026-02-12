Тоқаев заңға қол қойып, күзет пен тұрғын үй саласындағы өзгерістерді бекітті
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев заңға қол қойып, күзет пен тұрғын үй саласындағы өзгерістерді бекітті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне күзет қызметі, тұрғын үй қатынастары және құқық қорғау қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Заңның толық мәтіні баспасөзде жарияланады. Бұл өзгерістер күзет қызметінің жұмысын реттеу, тұрғын үй қатынастары мәселесін жетілдіру және құқық қорғау органдары қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған.