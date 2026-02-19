Тоқаев Вашингтонға жұмыс сапарымен барды
Сапар аясында Мемлекет басшысы Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысады.
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Вашингтон қаласына барды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Сапар аясында Мемлекет басшысы Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысады. Сонымен қатар, бірқатар мемлекеттердің көшбасшыларымен және АҚШ-тың ресми тұлғаларымен кездесулер өткізу жоспарланған.
