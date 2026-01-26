Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Тоқаев Үндістан Премьер-министріне құттықтау жеделхатын жолдады

Бүгiн, 18:23
77
Бөлісу:
Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Премьер-министр Нарендра Модиға Үндістанның Республика күніне байланысты құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап. 

Қазақстан Президенті құттықтауында Премьер-министрдің дана басшылығының арқасында Үндістан сенімді түрде алға қарай қадам басып, экономиканы дамытуда және азаматтардың тұрмыс сапасын арттыруда айтарлықтай табысқа жеткенін атап өткен. 

Қасым-Жомарт Тоқаев Нарендра Модидің мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Үндістан халқына бақ-береке тіледі.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Депутат: Құрылтайға көшу заң қабылдау процесін жеңілдетеді
Келесі жаңалық
Үнзила Шапақ: Конституция қоғамды біріктіретін құндылықтарға сүйенуі керек
Өзгелердің жаңалығы