Тоқаев Үндістан Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады
Қасым-Жомарт Тоқаев қаза тапқандардың жақындарының қайғысына ортақтасып, зардап шеккен азаматтардың тезірек сауығып кетуіне тілектес екенін жеткізді.
Кеше 2026, 22:41
БӨЛІСУ
Кеше 2026, 22:41Кеше 2026, 22:41
191Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Үндістан Премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Президент Үндістанның Уттар-Прадеш штатында орын алған қатты дауыл мен нөсердің салдарынан көптеген адамның опат болуына байланысты Нарендра Модиге көңіл айтты.
Қасым-Жомарт Тоқаев қаза тапқандардың жақындарының қайғысына ортақтасып, зардап шеккен азаматтардың тезірек сауығып кетуіне тілектес екенін жеткізді.
Ең оқылған:
- Алматылық әйел онкология институтындағы сараптама нәтижесін бір ай күткен
- Бағдаршамның қызыл түсіне жүгіріп шыққан: Астанада көлік қаққан жасөспірімнің жағдайы ауыр
- «Түркі бауырластығынан» қомақты қаржыға дейін: Қазақстанға Түркиямен одақ құру және ТМҰ не үшін қажет?
- Қазақстанда мұғалімдерге қатысты заң қабылданды: Енді не өзгереді?
- БҰҰ: АҚШ пен Қытай келіссөздері шиеленісті төмендетуі мүмкін