Ұлттық банк төрағасының орынбасары лауазымынан босатылды
Мемлекет басшысының өкімімен Берік Шолпанқұлов берген өтінішіне сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары лауазымынан босатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Берік Шолпанқұлов 1976 жылы 4 наурызда дүниеге келді.
1996 жылы Қазақ мемлекеттік аграрлық университетін «Бухгалтерлік есеп, бақылау және ШҚТ» мамандығы бойынша; 2016 жылы ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университетінің магистратурасын бітірді.
Б.Ш. Шолпанқұлов еңбек жолын 1996 жылы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазынашылық департаментінің Қолма-қол ақша басқармасы қолма-қол ақшаның ағымдағы қалдықтарын басқару бөлімінің сарапшысы қызметінен бастады.
2001 жылғы қазаннан 2004 жылғы шілдеге дейін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қолма-қол ақша және мемлекеттік міндеттемелерді есепке алу басқармасының бастығы лауазымын атқарды.
2004 жылғы шілдеден 2008 жылғы желтоқсан аралығында – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары.
2008 жылғы желтоқсаннан 2014 жылғы маусымға дейін – Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі.
2014 жылғы маусымнан 2016 жылғы қазан аралығында – Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің экономика және қаржы жөніндегі орынбасары.
2016 жылдың қараша-желтоқсан айлары аралығында – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы.
2016 жылғы желтоқсаннан 2019 жылғы наурызға дейін – Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі.
2019 жылғы наурыздан 2021 жылғы сәуір аралығында – Қазақстан Республикасының Бірінші Қаржы вице-министрі.
2021 жылы 5 сәуірде Қазақстан Республикасы Президентінің өкімімен Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі төрағасының орынбасары болып тағайындалған еді.
«Құрмет» орденімен, «Ерен еңбегі үшін» медалімен, «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне – 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне – 25 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Теңгеге 30 жыл» мерейтойлық медальдарымен, «Қаржы қызметінің үздігі» төсбелгісімен, II дәрежелі «Еуразиялық экономикалық одақты құруға қосқан үлесі үшін» медалімен, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің құрмет грамоталарымен марапатталған.
