Тоқаев Сингапур президентін Тәуелсіздік күнімен құттықтады
Мемлекет басшысы Қазақстан мен Сингапур арасындағы достық пен өзара түсіністікке негізделген ынтымақтастық алдағы уақытта да дами беретініне сенім білдірді.
9 Тамыз 2026, 10:06
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9 Тамыз 2026, 10:069 Тамыз 2026, 10:06
255Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Сингапур Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Тарман Шанмугаратнам мен оның отандастарын Сингапурдың ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.
Президент жеделхатта бұл мереке Сингапур халқы үшін ұлттық бірліктің, мемлекет дербестігінің және орнықты дамудың айшықты белгісі ретінде ерекше мәнге ие екенін атап өткен. Сонымен қатар Қазақстан мен Сингапур арасындағы достыққа және өзара түсіністікке негізделген сан қырлы ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында ұдайы дами беретініне сенім білдірді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Тарман Шанмугаратнамның жауапты қызметіне толайым табыс, ал достас Сингапур халқына құт-береке тіледі.
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