Тоқаев Си Цзиньпинге көңіл айту жеделхатын жолдады
Бүгiн 2026, 20:32
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 20:32Бүгiн 2026, 20:32
150Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы ҚХР төрағасына көңіл айту жеделхатын жолдады.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Қытай Халық Республикасының Шаньси өлкесіндегі көмір шахтасында болған газ жарылысы салдарынан көптеген адамның қаза табуына байланысты Си Цзиньпинге және барша Қытай халқына көңіл айтты.
Президент жарақат алғандардың тез арада сауығып кетуіне тілектестігін білдірді.
Еске салайық, бұған дейін Қытайда көмір шахтасындағы апаттан бірнеше адам қаза тапқаны туралы жаздық.
Ең оқылған:
- Театрда 16 жыл еңбек еткен актриса Президенттен күтпеген сый алды
- Ұлттық банк жаңа лимит енгізеді: Енді кім несие ала алмайды
- Ауыр айып тағылып отыр: Қазақстан іздеген ерлі-зайыпты Грузияда қолға түсті
- Қазақстандықтар Құрбан айтта неше күн демалады?
- Атырау облысында зейнетке шыққан мұғалімдерге 7,2 млн теңге өтемақы төленді