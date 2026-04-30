Тоқаев Швециямен ынтымақтастықты нығайтуға сенім білдірді
Мемлекет басшысы Швеция Королі XVI Карл Густавты 80 жылдық мерейтойымен құттықтады.
Бүгiн 2026, 16:35
158Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев жеделхатта Король XVI Карл Густавтың парасатты басшылығымен Швеция Еуропада және әлемдік аренада маңызды рөл атқаратын мемлекет мәртебесін сақтап келе жатқанын атап өтті.
Президент қос халық арасындағы достық байланыстар мен өзара түсіністікті жоғары бағалайтынын, сондай-ақ Швециямен сан қырлы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға сенім артатынын жеткізді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Король XVI Карл Густавтың ел игілігі жолындағы еңбегіне толайым табыс, ал достас Швеция халқына бақ-береке тіледі.
Айта кетейік, бұған дейін Мемлекет басшысы Ресей Федерациясының Сыртқы істер министрі Сергей Лавровты қабылдаған еді.
