Тоқаев Қазақстанның Малайзия мен Грузиядағы елшілерін ауыстырды
Мемлекет басшысының жарлықтарымен екі елдегі дипломатиялық өкілдіктер басшылығына жаңа тағайындаулар жасалды. Бірқатар елші қызметінен босатылды.
Мемлекет басшысының жарлықтарымен Қазақстанның Малайзия мен Грузиядағы дипломатиялық өкілдіктеріне жаңа елшілер тағайындалды. Сонымен қатар бірқатар дипломат қызметінен босатылды.
Мәлік Кеңесбайұлы Мырзалин Қазақстан Республикасының Малайзиядағы Төтенше және өкілетті елшісі болып тағайындалды. Осыған байланысты ол Қазақстанның Грузиядағы Төтенше және өкілетті елшісі қызметінен босатылды.
Қазақстанның Грузиядағы Төтенше және өкілетті елшісі лауазымына Талғат Мұбарақұлы Адуов тағайындалды.
Сонымен қатар Мемлекет басшысының Жарлығымен Болат Болатұлы Сүгірбаев Қазақстан Республикасының Малайзиядағы Төтенше және өкілетті елшісі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Бруней-Даруссаламдағы Төтенше және өкілетті елшісі қызметін қоса атқарушы лауазымдарынан босатылды.
Осылайша, Қазақстанның Малайзия мен Грузиядағы дипломатиялық өкілдіктерінің басшылығында өзгерістер болды.
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