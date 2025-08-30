Тоқаев Қазақстан-Қытай достығы мен ынтымақтастығы туралы айтты

Қытайдың ағылшын тілді танымал Сhina Daily газетінде Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Strong Kazakh-Sino ties key to successful cooperation" ("Қазақстан мен Қытайдың берік қарым-қатынасы – табысты ынтымақтастық кепілі") атты мақаласы жарық көрді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Руслан Желдібай жазды.
Мақалада Қазақстан мен ҚХР арасындағы жан-жақты стратегиялық серіктестікті дамыту, сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымының әлеуетін нығайту тақырыптары қозғалған.
Газеттің дүниежүзілік таралымы – 700 000 дана.
Басылымның газет, онлайн және мобильді нұсқаларын әлем бойынша 350 миллионнан астам адам оқиды.