Тоқаев Қарулы Күштерде маңызды ауыс-түйіс жасады: Құрлық әскерлерін кім басқарады?
Қарулы Күштердің Құрлық әскерлері бас қолбасшысы қызметіне жаңа тағайындау жасалды. Жаңа басшының есімі белгілі болды.
Мемлекет басшысының өкімімен Қуанышбек Өскенбайұлы Үштаев Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы болып тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Сонымен қатар Мереке Мәтімұлы Көшекбаев Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы лауазымынан босатылды.
Қуанышбек Үштаев бұған дейін Қарулы Күштердің «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы қызметін атқарған. Ол бұл қызметке 2023 жылғы қарашада тағайындалған.
Қорғаныс министрлігінің ресми мәліметінше, генерал-майор Қуанышбек Үштаев Қазақстан армиясындағы әскери училище курсантынан бастап «Шығыс» өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысына дейінгі қызмет жолынан өткен.
Ол 1997 жылы Алматы жоғары әскери училищесін, 2009 жылы Ұлттық қорғаныс университетін, 2018 жылы Ресей Федерациясы Қарулы Күштері Бас штабының Әскери академиясын бітірген.
Қуанышбек Үштаев әр жылдары жауынгерлік дайындыққа жауапты қызметтер атқарған. Сондай-ақ штаб бастығы – «Шығыс» өңірлік қолбасшылығы әскерлері қолбасшысының бірінші орынбасары қызметінде болған.
Әскери қызметі барысында «Жауынгерлік ерлігі үшін» медалімен және ведомстволық наградалармен марапатталған.
Ал Мереке Мәтімұлы Көшекбаев Құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы қызметіне 2024 жылғы қарашада тағайындалған еді. 2026 жылғы тамыздағы Қорғаныс министрлігінің ресми материалдарында ол генерал-майор, Қарулы Күштер Құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы ретінде көрсетілген.
Осылайша, Қарулы Күштердің Құрлық әскерлері бас қолбасшысы қызметіне Қуанышбек Үштаев келді.
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