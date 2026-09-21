Тоқаев Путинге қоңырау шалды: Тараптар не туралы келісті?
Мемлекет басшылары екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылап, алдағы бірлескен іс-шаралар жоспарын қарады.
Мемлекет басшысы Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қазақстан Президенті Ресей көшбасшысын Мемлекеттік Дума сайлауының табысты өтуімен құттықтады.
Қасым-Жомарт Тоқаев дауыс беру үдерісі жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын атап өтіп, Ресей Парламентінің жаңа құрамы ел мен азаматтардың игілігі жолында жемісті қызмет атқаруына тілектестік білдірді, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Мемлекеттер басшылары екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелері жөнінде пікір алмасты, сондай-ақ алдағы бірлескен іс-шаралар мен жоғары деңгейдегі байланыстар кестесін талқылады.
Еске салсақ, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей президенті Владимир Путинге құттықтау жеделхатын жолдап, Мемлекеттік Дума сайлауының табысты өтуімен құттықтады.
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