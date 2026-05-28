Тоқаев Путинді Тәуелсіздік сарайында қарсы алды
Екі ел басшыларының кездесуі Қазақстан мен Ресей арасындағы жоғары деңгейдегі саяси диалогтың жалғасы ретінде қарастырылып отыр.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путинді Тәуелсіздік сарайында ресми түрде қарсы алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ресми қарсы алу рәсімі Астанадағы Тәуелсіздік сарайында өтті.
Салтанатты рәсім мемлекеттік протоколға сәйкес ұйымдастырылды. Екі ел басшыларының кездесуі Қазақстан мен Ресей арасындағы жоғары деңгейдегі саяси диалогтың жалғасы ретінде қарастырылып отыр.
Еске сала кетейік, Владимир Путин кеше Астанаға сапармен келді. Сапар аясында екіжақты күн тәртібіндегі өзекті мәселелер талқыланады деп күтіледі.
Қазақстан мен Ресей арасындағы ынтымақтастықтың негізгі бағыттары қатарында сауда-экономикалық байланыс, көлік-транзит әлеуеті, өнеркәсіп, энергетика және өңіраралық әріптестік мәселелері бар.
Сондай-ақ, Ресей президенті Владимир Путиннің Қазақстанға мемлекеттік сапары қарсаңында «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған мақаласында алдағы жоғары деңгейдегі келіссөздердің негізгі бағыттары мен қазақ-орыс саяси диалогының жоғары деңгейі сөз болған еді.
