Тоқаев Перу халқын Тәуелсіздік күнімен құттықтады
Мемлекет басшысы Перу Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
28 Шілде 2026, 16:07
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