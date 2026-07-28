Тоқаев Перу халқын Тәуелсіздік күнімен құттықтады

Мемлекет басшысы Перу Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

28 Шілде 2026, 16:07
АВТОР
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Ақорда 28 Шілде 2026, 16:07
28 Шілде 2026, 16:07
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Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев Кейко Фухимориді Перу Президенті қызметіне кірісуімен және осы елдің ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.
 
Мемлеке басшысы Президент Кейко Фухиморидің жауапты қызметіне табыс, ал Перу халқына құт-береке тіледі.

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