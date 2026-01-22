Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Тоқаев пен Трамп не жайында сөйлескені белгілі болды

Бүгiн, 17:32
434
Бөлісу:
Ақорда
Фото: Ақорда

Бірқатар БАҚ өкілдері Давоста өткен Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қою рәсімінде Мемлекет басшысы мен Америка Президенті арасындағы қысқаша әңгіменің мазмұнына қатысты сауал жолдады. Бұл сұрақтарға ҚР Президентінің көмекшісі – Баспасөз хатшысы Руслан Желдібай жауап берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қасым-Жомарт Тоқаев Давос форумында таратылған «Президент Дональд Трамптың 365 күн ішіндегі 365 жеңісі» деп аталатын ресми құжаттың 177-тармағында Қазақстанның Ибраһим келісімдеріне қосылғаны жетістік ретінде көрсетілгеніне назар аударды. Бұдан бөлек, Президент Америка көшбасшысына ақыл-парасатқа негізделген ішкі саясатты жүзеге асыруда табыс тіледі, - деп жазды ол.

Оның айтуынша, Дональд Трамп Бейбітшілік кеңесін құру туралы бастамасына қолдау көрсеткені үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтты.

Бұған дейін сарапшылар Трамп құрған "Бейбітшілік кеңесі" Қазақстанға не береді? деген сауалға жауап берген еді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Бизнес-орталық, пәтер, көлік алған: Қазақстандық кенді заңсыз өндіріп, Қытайға сатқан
Келесі жаңалық
Аңшылар мен балықшыларға заң талаптары түсіндірілді
Өзгелердің жаңалығы