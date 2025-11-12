Тоқаев пен Путиннің бейресми кездесуі 2,5 сағатқа созылды

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ресей Президенті Владимир Путин Мәскеудегі Кремльде өткен бейресми кездесу барысында 2,5 сағаттан астам әңгімелесті, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путин Кремльде 2,5 сағаттан аса уақыт бейресми жағдайда емен-жарқын әңгімелесті, – делінген Ақорда хабарламасында.
Еске сала кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев 11 қараша күні Ресей астанасына мемлекеттік сапармен барды.
Бұған дейін ол бейресми жағдайда Владимир Путинмен ой-пікір алмасты және Мәскеудегі жылы қабылдау үшін алғысын білдірді.
Мемлекеттік сапар бағдарламасының негізгі бөлігі 12 қарашаға жоспарланған.