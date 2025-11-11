Қазақстан мен Ресей президенттері Мәскеуде бейресми кездесу өткізді

Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинмен Мәскеуде бейресми кездесу өткізді. Кездесу барысында тараптар екіжақты ынтымақтастық пен стратегиялық серіктестік мәселелерін талқылады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеуге келген сәттен бастап көрсетілген ерекше сый-құрмет үшін ризашылығын білдіріп, екіжақты қатынастардың стратегиялық серіктестік және одақтастық сипатқа ие екенін атап өтті.
Барлық бағытта бірлесе жұмыс атқарып келеміз. Мемлекеттеріміз арасында ешқандай түйткіл жоқ. Мәселе туындаған күннің өзінде президенттер мен үкіметтер басшыларының күш-жігері арқасында оң шешімін табады, – деді Қазақстан басшысы.
Владимир Путин өз кезегінде мемлекеттік сапармен келгені үшін ризашылығын білдіріп, бейресми жағдайда кездесудің өзекті мәселелерді талқылауға мүмкіндік беретінін атап өтті.
Бүгін бейресми жағдайда кездесіп, барлық өзекті мәселе бойынша әңгімелесеміз. Ертең әріптестермен бірге екіжақты қарым-қатынастың күн тәртібін қарастырамыз және перспективті бағыттарға назар аударамыз, – деді Ресей президенті.
Кездесу барысында мемлекеттер арасындағы стратегиялық ынтымақтастықты әрі қарай дамыту, экономикалық және әлеуметтік салалардағы бірлескен жобаларды іске асыру, сондай-ақ халықаралық аренада өзара қолдау көрсету мәселелері талқыланды.