Путин Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді
Мемлекет басшысы Ресей Федерациясының Президентімен телефон арқылы сөйлесті.
Бүгiн 2026, 18:03
Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Ресей Федерациясының Президентімен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Әңгімелесу барысында Ресей Президенті Мемлекет басшысын Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын қабылдау бойынша жалпыұлттық референдумның табысты өтуімен құттықтады.
Президенттер өзара қарым-қатынастың күн тәртібін талқылады. Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президентінің мамыр айының соңында Қазақстанға жоспарлаған мемлекеттік сапары екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық байланыстарды нығайту тұрғысынан айрықша мәнге ие екенін атап өтті.
Владимир Путин Астанада өтетін алдағы келіссөздерге берілген мұндай бағамен келісетінін жеткізіп, екіжақты ынтымақтастық барлық стратегиялық салада қарқын алғанына назар аударды.
