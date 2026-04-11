Тоқаев Өзбекстанға жұмыс сапарымен барды
Бүгiн 2026, 14:01
БӨЛІСУ
116Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстанға жұмыс сапарымен барды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұхара қаласының әуежайында мәртебелі мейманды Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёев қарсы алды.
Салтанатты қарсы алу рәсімінде Қазақстан Президентінің құрметіне ұлттық ән мен би орындалды.
Бүгін мемлекеттер басшылары бейресми кездесу өткізіп, шаһардағы бірқатар тарихи және өнеркәсіп нысанын аралайды.
