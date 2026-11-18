Тоқаев Майамиге сапармен барады: АҚШ-пен қандай мәселелер талқыланады?
Қазақстан Президентінің Майамиге сапары қарсаңында АҚШ-пен келіссөздерге қатысты маңызды мәселелер талқыланды. Алдағы G20 саммитінде қандай мақсат көзделіп отыр?
18 Қараша 2026, 16:04
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18 Қараша 2026, 16:0418 Қараша 2026, 16:04
81Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Президент өзінің Америка Құрама Штаттарымен екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелері бойынша келіссөз процесіндегі өкілі Ержан Қазыханды қабылдады.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа АҚШ Президенті Дональд Трамптың шақыруымен G20 саммитіне қатысу үшін Майамиге жоспарланған алдағы сапарға дайындық барысы баяндалды, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Мемлекет басшысы Қазақстан-Америка кеңейтілген стратегиялық серіктестігін одан әрі дамыту жөнінде нақты міндеттер жүктеді.
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