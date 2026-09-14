Тоқаев Корея Республикасына мемлекеттік сапармен барды

Мемлекет басшысы әуежайдан салтанатпен қарсы алды.

14 Қыркүйек 2026, 00:16
АВТОР
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Ақорда 14 Қыркүйек 2026, 00:16
14 Қыркүйек 2026, 00:16
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Фото: Ақорда

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Корея Республикасының Президенті Ли Чжэ Мёңнің шақыруымен Сеулге мемлекеттік сапармен барды.

Мемлекет басшысын әуежайда Корея Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Ғылым және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар министрі Пэ Гён Хун күтіп алды.

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