Тоқаев Корея Республикасына мемлекеттік сапармен барды
Мемлекет басшысы әуежайдан салтанатпен қарсы алды.
14 Қыркүйек 2026, 00:16
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14 Қыркүйек 2026, 00:1614 Қыркүйек 2026, 00:16
59Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Корея Республикасының Президенті Ли Чжэ Мёңнің шақыруымен Сеулге мемлекеттік сапармен барды.
Мемлекет басшысын әуежайда Корея Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Ғылым және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар министрі Пэ Гён Хун күтіп алды.
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