Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Тоқаев "Келешек мұрасы" халықаралық сыйлығын тапсыру рәсіміне қатысты

Бүгiн, 19:15
200
Ақорда
PHOTO
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия елдерінің және Әзербайжан президенттерімен бірге «Келешек мұрасы» халықаралық сыйлығын тапсыру рәсіміне қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің айтуынша, биыл тағайындаған бұл сыйлық дәстүрді жаңғыртуға, өнерді дамытуға, сондай-ақ ұлттық рухани мұраны насихаттауға елеулі үлес қосқан мәдениет қайраткерлеріне беріледі.

Қазақстаннан актер Еркебұлан Дайыров «Театр және кино» аталымы бойынша «Келешек мұрасы» сыйлығының лауреаты атанды.

