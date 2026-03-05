Тоқаев Иранның Әзербайжандағы әуежайға шабуылын қатаң айыптады
Мемлекет басшысы бауырлас, одақтас Әзербайжан еліне қарсы жасалған әрекетті қатаң айыптайды.
Бүгiн 2026, 20:32
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 20:32Бүгiн 2026, 20:32
175Фото: видеодан алынған кадр
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Иранның ұшқышсыз ұшу аппараттары Нахчыван қаласындағы әуежайды атқылауына байланысты ұстанымын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мемлекет басшысы бауырлас, одақтас Әзербайжан еліне қарсы жасалған әрекетті қатаң айыптайды.
Президент болған оқиғаның мән-жайы Иран тарапымен бірлесіп егжей-тегжейлі тергелетініне, сондай-ақ екі ел арасына сызат салған жағдай аймақтағы ахуалды ушықтырмау үшін дипломатиялық тәсілдер арқылы реттелетініне сенім білдірді, - деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Иран дроны Әзербайжандағы әуежай аумағына құлағанын жаздық.
Белгілі болғандай, Әзербайжан Сыртқы істер министрлігі Иранның Әзербайжандағы елшісін дрондардың құлауына байланысты шақыртты. Әзербайжан Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, Иран тарапына қатаң наразылық білдіріліп, тиісті нота тапсырылмақ.
Ең оқылған:
- Қазақстанда әйелдердің зейнетке шығу жасы 2028 жылдан бастап өзгереді
- Талғарда жеті баланың әкесі қатыгездікпен өлтірілді: Күдікті ретінде әйелі мен енесі ұсталды
- Әли Рустам Мәдениет және ақпарат вице-министрі болып тағайындалды
- Салафилерге көз үйренді. Спорттағы жат ағым. Қазақстандағы діни ахуал қазір қандай?
- Павлодар облысында 40 миллион теңгенің малын ұрлаған қылмыстық топ ұсталды