Иран дроны Әзербайжандағы әуежай аумағына құлады

Нахчыван қаласындағы әуежай маңында дрон жарылғаны хабарланды.

Бүгiн 2026, 13:54
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
видеодан скриншот Бүгiн 2026, 13:54
Бүгiн 2026, 13:54
388
Фото: видеодан скриншот

Ираннан ұшырылған дрон Әзербайжандағы әуежай аумағына құлады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Minval.az-ға сілтеме жасап. 

Нахчыван қаласындағы әуежай маңында ұшқышсыз ұшу аппаратының (дрон) жарылғаны хабарланды. Әуе айлағының аумағында өрт басталды.

Әлеуметтік желілерде оқиға орнынан түсірілген видеолар жариялануда. 

Бір ұшқышсыз ұшу аппараты Нахчыван Автономиялық Республикасы әуежайының терминал ғимаратына құласа, екіншісі Шекерабад ауылындағы мектеп ғимаратының жанына түсті. Біз Иран Ислам Республикасының аумағынан жасалған, салдарынан әуежай ғимаратына зақым келіп, екі бейбіт тұрғын зардап шеккен бұл ұшқышсыз ұшу аппараттарының шабуылдарын қатаң айыптаймыз, - деді Әзербайжанның Сыртқы істер министрлігі. 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Minval Politika (@minvalpolitika)

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Minval Politika (@minvalpolitika)

Ең оқылған:

Наверх