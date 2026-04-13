Тоқаев Ирак президентін құттықтады: Екі ел байланысы нығая түспек
Мемлекет басшысы Низар Амидиді Ирак Республикасының Президенті болып сайлануымен құттықтады.
Бүгiн 2026, 11:04
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі
Мемлекет басшысы Ирак Республикасының Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ақорданың баспасөз қызметі мәлім еткендей, Қасым-Жомарт Тоқаев Низар Амидиді Ирак Республикасының Президенті болып сайлануымен құттықтады.
Қазақстан Президенті Ирак мемлекеті мен халқының жарқын келешегін қамтамасыз етуге бағытталған Низар Амидидің бастамаларына сәттілік тіледі, - делінген хабарламада.
Сондай-ақ екі ел арасындағы дәстүрлі достық пен өзара қолдау рухындағы ынтымақтастықтың одан әрі дами түсетініне сенім білдірді.
Ең оқылған:
- Астанада көпқабатты үйден өрт шықты: Үш бала қаза тапты
- Түркия Нетаньяхуға және 36 израильдік шенеунікке қамауға алу ордерін берді
- Астанадағы қайғылы өрт: Үш баланың өлімінен кейін қылмыстық іс қозғалды
- Иран келісімге келмесе, АҚШ қандай қадамға барады: Трамп мәлімдеме жасады
- 9-қабаттың шатырына шыққан: Қарағандыда 16 жасар қыз құтқарылды