Тоқаев Иордания королін таққа отырған күнімен құттықтады

Президент Иордания Короліне құттықтау жеделхатын жолдады.

Бүгiн 2026, 10:41
АВТОР
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Ақорда Бүгiн 2026, 10:41
Бүгiн 2026, 10:41
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Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев II Абдалла бен әл-Хусейн мен оның отандастарын Иорданияның төл мерекесі – Корольдің Таққа отырған күнімен құттықтады.

Мемлекет басшысы екі ел арасындағы достық пен өзара қолдау рухындағы сан қырлы ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында қарқынды дами беретініне сенім білдірді.

Президент Корольдің жауапты қызметіне толағай табыс, ал Иордания халқына құт-береке тіледі.

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