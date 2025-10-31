Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Тоқаев халықаралық білім форумына қатысып, шетелдік үздік университеттер басшыларымен кездесті

Бүгiн, 11:55
Ақорданың баспасөз қызметі
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Мемлекет басшысы «Қазақстан – академиялық білім аймағы» халықаралық стратегиялық серіктестер форумына қатысып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ақорданың баспасөз қызметі мәлім еткендей, форумда үздік шетелдік университеттердің жетекшілері, халықаралық рейтинг және аккредиттеу агенттіктерінің өкілдері бас қосты.

Тоқаев халықаралық білім форумына қатысып, шетелдік үздік университеттер басшыларымен кездесті

Атап айтқанда, Quacquarelli Symonds компаниясы, Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институты, Бейжің тіл және мәдениет университеті, Кардифф университеті, Вусонг университеті, МИФИ, Минерва университеті және басқа да жетекші жоғары оқу орындары бар, - делінген хабарламада.

