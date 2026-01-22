Тоқаев Давоста бірқатар кездесу өткізді

Мемлекет басшысы Давоста бірқатар кездесу өткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Давоста Армения Президенті Ваагн Хачатурянмен, Премьер-министр Никол Пашинянмен, Индонезия Президенті Прабово Субиантомен, Жаһандық өзгерістер институтының атқарушы төрағасы Тони Блэрмен, АҚШ Сауда министрі Говард Латникпен және ФИФА президенті Джанни Инфантиномен аз-кем әңгімелесті.
Еске сала кетейік, бүгін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенті Дональд Трамптың бастамасымен құрылған Бейбітшілік кеңесінің Жарғысына қол қойды.
Ал сарапшылар Трамп құрған "Бейбітшілік кеңесі" Қазақстанға не береді? деген сауалға жауап берген еді.