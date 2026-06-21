Тоқаев Брюссельге ресми сапармен барады
Мемлекет басшысын Еуропалық кеңестің президенті Антониу Кошта арнайы шақырған.
Бүгiн 2026, 12:30
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Бүгiн 2026, 12:30Бүгiн 2026, 12:30
160Фото: Ақорда
22-23 маусым күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропалық кеңес президенті Антониу Коштаның шақыруымен Брюссельге ресми сапармен барады.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Сапар аясында Еуропалық Кеңес Президенті Антониу Коштамен және Еуропалық комиссия Президенті Урсула фон дер Ляйенмен келіссөздер жоспарланған.
Тараптар Қазақстан мен Еуропалық Одақ арасындағы кеңейтілген серіктестік пен ынтымақтастықты нығайту перспективасын талқылайды.
Сапар бағдарламасында Бельгия Премьер-министрі Барт де Вевермен кездесу қарастырылған.
Сонымен қатар Мемлекет басшысы ірі еуропалық компаниялар жетекшілерінің қатысуымен өтетін «Қазақстан – ЕО» дөңгелек үстелінде сөз сөйлеп, бірқатар кездесу өткізеді.
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