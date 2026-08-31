Тоқаев Бішкекке барды: Президентті Жапаров қарсы алды

Қасым-Жомарт Тоқаев VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылуына қатысу үшін Бішкекке барды. Оны Садыр Жапаров қарсы алды.

31 Тамыз 2026, 19:22
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорданың баспасөз қызметі 31 Тамыз 2026, 19:22
31 Тамыз 2026, 19:22
71
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Мемлекет басшысы VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатына қатысу үшін «Бішкек Арена» стадионына барды.
 
Қасым-Жомарт Тоқаевты Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров күтіп алды.

Еске салсақ, бұған дейін Бішкекте Шанхай ынтымақтастық ұйымының 25 жылдығына арналған саммитінің іс-шаралары басталғанын хабарладық. Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 1 қыркүйекте өтетін негізгі отырысқа қатысады.

Бағдарлама екі күнге – 31 тамыз бен 1 қыркүйекке жоспарланған. Мемлекет басшылары кеңесінің отырысы және «ШЫҰ +» форматындағы жоғары деңгейдегі кездесу екінші күні Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровтың төрағалығымен өтеді.

Бішкектегі ШЫҰ саммиті аясында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжан Республикасының президенті Ильхам Әлиевпен кездесті. Президенттер сауда, инвестиция, энергетика және көлік жобаларын талқылады. Кездесуде Қазақстандағы саяси реформаларға да ерекше мән берілді.

 

Ең оқылған:

Наверх