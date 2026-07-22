Тоқаев бірқатар елдегі Қазақстан елшілерін тағайындады
Қазақстанның бірнеше елдегі дипломатиялық корпусында кадрлық өзгеріс болды. Президент жаңа елшілерді тағайындап, бірқатар дипломатты қызметінен босатты.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлықтарымен Қазақстанның бірқатар шет мемлекеттердегі Төтенше және өкілетті елшілері тағайындалып, кейбір дипломаттар қызметтерінен босатылды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Президенттің жарлығына сәйкес, Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов Қазақстан Республикасының Өзбекстан Республикасындағы Төтенше және өкілетті елшісі болып тағайындалды.
Әлібек Әсетұлы Бақаев Қазақстан Республикасының Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігіндегі Төтенше және өкілетті елшісі болып тағайындалды. Осыған байланысты ол бұрын атқарған лауазымынан босатылды.
Сондай-ақ Амангелді Ғазезұлы Саинов Қазақстан Республикасының Румыниядағы Төтенше және өкілетті елшісі қызметіне тағайындалды.
Сонымен қатар Мемлекет басшысының басқа жарлықтарымен бірқатар дипломат қызметінен босатылды.
Атап айтқанда, Бейбіт Бәкірұлы Атамқұлов Қазақстан Республикасының Өзбекстан Республикасындағы Төтенше және өкілетті елшісі лауазымынан босатылды.
Ал Ерлік Шәкірұлы Әли Қазақстан Республикасының Румыниядағы Төтенше және өкілетті елшісі қызметінен босатылды.
Осылайша, Президенттің жарлықтарымен Қазақстанның Өзбекстан, Ұлыбритания және Румыниядағы дипломатиялық өкілдіктерінде кадрлық өзгерістер жүзеге асты.
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