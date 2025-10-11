Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Тоқаев белсенді жастармен әңгімелесіп, алғыс айтты

Бүгiн, 12:43
Ақорда
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Jasyl El ұйымының белсенділерімен әңгімелесіп, қоғамдық жұмысқа атсалысып жүрген жастарға алғыс айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

Тоқаев белсенді жастармен әңгімелесіп, алғыс айтты

Баршаңызға ризашылығымды білдіремін. Бұл – өте қажетті жұмыс. Еліміз бен халқымыз үшін керек іс. Сондықтан Сіздерге табыс тілеймін. Істеріңіз сәтті болсын. Ең алдымен ниетіміз таза болуы керек. Отанымыз үшін қызмет етуге тиіспіз. Jasyl El ұйымының жұмысын қолдаймын. Жұмыстарыңыз өзге жастарға өнеге, олар Сіздерден үлгі алады, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

