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Тоқаев Бельгия королі мен патшайымын шығарып салды: Сапар қайда жалғасады?

Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Бельгия королі Филипп пен патшайым Матильда елордадан аттанды. Корольдік отбасы енді Алматыда бірқатар кездесуге қатысады.

14 Қазан 2026, 10:14
АВТОР
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Ақорданың баспасөз қызметі 14 Қазан 2026, 10:14
14 Қазан 2026, 10:14
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Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бельгиялықтар королі Филипп пен патшайым Матильданы елорда әуежайынан шығарып салды.

Ақорданың мәліметінше, Корольдік отбасының мемлекеттік сапары бүгін Алматыда жалғасады.

Айта кетейік, кеше Қазақстан-Бельгия іскерлік кеңесінің IV отырысы өтті. Бельгия Қазақстан экономикасына 15 млрд доллардан астам инвестиция салған.

Қазақстан мен Бельгия мұнай-химия және металл өңдеу салаларындағы байланысты күшейтеді. Қасым-Жомарт Тоқаев энергетика және мұнай химиясы салаларындағы ынтымақтастық перспективасына баса назар аударды.

Сондай-ақ, Астанада Қазақстан-Бельгия ректорлар форумы өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Бельгия Королі Филипп Ректорлар форумына қатысты.

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