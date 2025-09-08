Тоқаев Бектеновке инвестиция саласында ұсыныс әзірлеуге 10 күн берді

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министрге тапсырма берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Парламент палаталарының бірлескен отырысында мәлімдеді.
Елде инвесторлармен қатар, орта және шағын инвесторлар тығыз байланыста жұмыс істеуі керек. Қаражаттың қай бағытқа, қандай мақсатпен және неге қажет екенін нақты білу қажет, - деді Мемлекет басшысы.
Айтуынша, қазіргі күрделі ахуал кезінде инвестиция тарту – уақыт күттірмейтін мәселе.
Бізге жаңа ұстаным қажет. Қалай болса да, тікелей инвестиция тарту бойынша барлық үйлестіру жұмысы тікелей Премьер-министрге жүктеледі. Жаңа министрлік құрудың қажеті жоқ. Бірақ көзге оттай басылатын нәрсе. Елімізде бірде-бір мекеменің атауында инвестиция деген сөз жоқ. Инвестиция тіпті, жетім бала сияқты өз жолын таппай жүр. Сондықтан Премьер-министр 10 күн ішінде нақты ұсыныс беруге тиіс, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.