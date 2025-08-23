Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Тоқаев Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің өкілеттігін кеңейтті

Бүгiн, 14:55
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

2025 жылғы 18 тамыздағы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі туралы ережеге өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қыркүйектен бастап ведомствоға жаңа міндеттер жүктеледі.

2025 жылдың 1 қыркүйегінен бастап ведомствоның жұмысына жаңа бағыттар қосылады.

Олардың қатарында:

  • мобилизациялық дайындық шаралары;
  • ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен киберқауіпсіздік талаптарының сақталуын бақылау;
  • мемлекеттік құпияларды қорғау;
  • мемлекеттік қызметтер көрсетуге қатысты заңға тәуелді актілерді әзірлеу бар.

Ал 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап агенттікке тағы екі функция беріледі:

  • салықтық жеңілдіктерді келісу;
  • көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл шараларына қатысу.

Тиісті Жарлық 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап күшіне енеді, ал жекелеген нормалар 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

