Тоқаев Астанада шетелдік инвесторлармен маңызды жиын өткізіп жатыр
Астанада Шетелдік инвесторлар кеңесінің пленарлық отырысы өтіп жатыр. Күн тәртібінде инвестиция мен экономиканың өзекті мәселелері бар.
Астанада Қазақстан Республикасы Президентінің төрағалығымен Қазақстан Республикасы жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің 38-ші пленарлық отырысы өтіп жатыр.
Жиынға халықаралық қаржы ұйымдарының, ірі трансұлттық компаниялардың басшылары, шетелдік инвесторлар, сондай-ақ Үкімет мүшелері мен мемлекеттік органдардың жетекшілері қатысуда.
Шетелдік инвесторлар кеңесі – Қазақстан мен халықаралық бизнес қауымдастығы арасындағы өзара ынтымақтастықты нығайтуға арналған негізгі диалог алаңы. Кеңесте еліміздің инвестициялық ахуалын жақсарту, жаңа инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, экономиканы әртараптандыру, инфрақұрылымды дамыту және бизнес жүргізу жағдайларын жетілдіру мәселелері талқыланады.
Отырыс қорытындысы бойынша Президенттің сөйлеген сөзі мен қабылданған шешімдер туралы қосымша ақпарат жарияланады.
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