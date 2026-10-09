  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • ТМД елдері бірқатар құжатқа қол қойып, 2028-2029 жылдардың басымдықтарын белгіледі

ТМД елдері бірқатар құжатқа қол қойып, 2028-2029 жылдардың басымдықтарын белгіледі

9 Қазан 2026, 16:02
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорда 9 Қазан 2026, 16:02
9 Қазан 2026, 16:02
103
Фото: Ақорда

Жиын қорытындысы бойынша ТМД қызметіне және Ұйымға мүше елдердің өзара ықпалдастығына қатысты бірқатар құжатқа қол қойылды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Достастыққа мүше елдер басшыларының шешімі бойынша 2028 жыл Әлеуметтік даму және өмір сапасы жылы, ал 2029 жыл ТМД аясындағы көлік байланысы жылы болып жарияланды.

 

Ең оқылған:

Наверх