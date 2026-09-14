TikTok жасанды интеллектке қатысты жаңа ережелер енгізеді
Платформа ЖИ сауаттылығын арттырып, AI арқылы жасалған контентті белгілеуді және ЖИ спамымен күресуді күшейтпек.
14 Қыркүйек 2026, 23:14
БӨЛІСУ
14 Қыркүйек 2026, 23:1414 Қыркүйек 2026, 23:14
104Фото: workspace.ru
TikTok қолданушылардың жасанды интеллектіні қауіпсіз әрі жауапкершілікпен пайдалануына бағытталған жаңа жобаларын таныстырды.
Платформа ЖИ сауаттылығын арттырып, AI арқылы жасалған контентті белгілеуді және ЖИ спамымен күресуді күшейтпек.
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