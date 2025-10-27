Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

TikTok пен Meta-ға қатысты тергеу басталды

Бүгiн, 05:49
107
Бөлісу:
gov/kz
Фото: gov/kz

Еурокомиссия TikTok және Meta компанияларын цифрлық қызметтер туралы заң талаптарын бұзды деп айыптады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Алдын ала қорытындылар бойынша бұл платформалар пайдаланушылардың заңсыз ақпаратқа шағымдану процесін тым күрделендіріп жіберген. Meta әлеуметтік желілердегі жазбаларды бұғаттау мен жою тәртібін әдейі қиындатты деген сынға ұшырады. Екі компания да Еуропалық комиссия шешімімен келіспейді.

Тергеу нәтижесінде заң бұзу анықталса, TikTok пен Meta компанияларына жаһандық жылдық кірістің 6 пайызына дейін айыппұл салынады

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ыстамбұл маңында күшті жер сілкінісі болды
Келесі жаңалық
Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды
Өзгелердің жаңалығы