Ticketon өкілі Джей Ло мен "Қайраттың" матчындағы сынға жауап берді

Astana Media Week 2025 алаңында Freedom Ticketon компаниясының коммуникациялар жөніндегі директоры Азамат Атагелді Қазақстанда өткен Дженнифер Лопестің концерттері мен әлем назарын тіккен футбол матчында ақпараттық қысымнан қалай өткені туралы баяндады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Антикризистік коммуникациялардың ең басты мақсаты – «өгізді де өлтірмеу, арбаны да сындырмау». Бұл жердегі мақсат – біреуді айыпты қылу немесе «сүттен ақ, судан таза» қылу емес. Осы мәселенің түбіне жету жолдарының бірі – шындықтың ақиқатын аша білу және тегеуріндік таныту. Негізі кейде асығыстық танытатын кездер болады. Мұндай мәселелерде ең алдымен сабыр сақтаған жөн. Біз басымыздан өткен жайттың бәрін дағдарыс деп айтуға болмайды. Дағдарысқа апарып соғатын толқындардың бірі деген дұрыс шығар. Бірақ бұдан біз лайықты шыға білдік, - деп атап өтті компанияның коммуникациялар жөніндегі басшысы.
Спикер бұл сөздерді ақталу емес деп атады.
«Қайрат» пен «Реал» матчына қатысты тоқталсам, бұл – ақталу емес. «Реал-Мадрид» клубы туралы қызу талқылаулар басталған кезде біздің есімізге 2022 жылы Парижде өткен Чемпиондар лигасы түсті. 70 мыңға жуық адам матчқа келіп, солардың мыңдағаны матчқа кіре алмаған еді. Бұл – футболды екінші дініндей көретін Францияда болған жайт. Ал үлкен футболға, бұқаралық әлемге енді қадам басқан Қазақстан үшін бұл жаңа мәдениеттің бірі. Бұған біз төтеп беруге дайын болдық. Билеттер сатылымға шыққан кезде сұраныс өте көп еді, - деді Азамат Атагелді.
Айтуынша, футбол стадионының ауқымы мен билет сатып алуға ниеттенген миллиондаған адам санын салыстырғанда, үлкен бір дағдарытың келе жатқанын сезген.
Матч болған күні біздің негатив шегіміз -65%-ға түсіп кетті. Олардың ішінде мониторингтік құрылғылар арқылы 1613 сілтеме мен әлеуметтік желіде 324 мың белсенді әрекет ресми түрде тіркелген. Жалпы, кез келген PR-қызмет пен дағдарысқа қарсы орта құрылған кезде мониторингтік жүйелерді іске қосқан дұрыс. Сол кезде біз 24/7 бойы осы мониторингті жүргізіп отырдық. Негізгі шағымдар: билет сату кезіндегі ақаулар, кезектің баяу жылжуы, орын жетіспеушілік, Freedom Ticketon-ның ұйымдастырушы емес, билет сатушы ретіндегі рөлін қоғамның түсінбеуінде болды, - деп атап өтті компания өкілі.
Пайымдауынша, мұның барлығы компанияны ақталуға алып келетін мәселе болған.
Бірақ біз ақталу емес, шындықты, ақиқатты ашу жолын алға қойдық. Соның ішінде өзіміздің ресми ұстанымымыздың айқындап, БАҚ, инфлюенсер және өзіміздің ішкі сервистер арқылы түсіндіріп, жедел әрекет жасауға тырыстық. Өйткені кез келген дағдарыстың пайда болуы – ақпараттық алаңдағы вакуумның пайда болуында. Біз бұқаралық ақпарат құралдарынан «қорықпай», нақты сол уақыттағы ақпараттарымызды шынайы беріп отырдық. Соның әсерінен дағдарыстан кейінгі траектория қалпына келді, - дейді Азамат Атагелді.