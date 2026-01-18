Теңізде ГТЭС-4 нысанында трансформатор өртенді

Атырау облысы Жылыой ауданында орналасқан Теңіз кен орнындағы ГТЭС-4 нысанында GT-9.3 турбинасының трансформаторы тұтанды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қызметкерлер қауіпсіз аймаққа эвакуацияланды. ТШО-ның апаттық қызметі өртті сөндірді. Зардап шеккендер жоқ, - деп мәлімдеді "ҚазМұнайГаз".
Шамамен сағат 11:20-да ГТЭС-4 нысанындағы GT-9.5 турбинасының трансформаторы да тұтанған. Өрт толықтай жойылды. Зардап шеккендер жоқ.
Оқиға туралы ТЖД дереу хабардар етілді. Қазіргі уақытта тұтанудың себептері анықталып жатыр. Жағдай бақылауда.
