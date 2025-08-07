Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Теміржол өткелінде ер адамды пойыз қағып кетті

Бүгiн, 02:21
191
Бөлісу:
pixabay.com
Фото: pixabay.com

6 тамызда, сағат 19-52-де Қарабұлақ – Тентек теміржол өткелінде ер адамды пойыз басып кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

"ҚТЖ" АҚ баспасөз қызметі оқыс оқиғаның алдын алу мүмкін болмағанын айтады. Бөгде адамның темір жолға кенеттен атып шығуына байланысты машинист шұғыл тежегішті қолданған.

Алайда арақашықтықтың қысқалығынан оқыс оқиғаның алдын алу мүмкін болмады. ҚТЖ азаматтарды өте мұқият болуға және темір жолдардың жанында болу ережелерін сақтауға шақырады. Рұқсат етілмеген жерлерде жолдарды кесіп өту қайғылы салдарға әкелуі мүмкін екенін де еске саламыз, – деп жазылған хабарламада.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Иранда Израиль барлау қызметімен жұмыс істегені үшін сотталған екі ер адам өлім жазасына кесілді
Келесі жаңалық
7 тамызға арналған валюта бағамы жарияланды
Өзгелердің жаңалығы