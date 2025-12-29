Темірдей қауіпсіздік кепілдіктері қажет – фон дер Ляйен

Еуропалық комиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйен еуропалық көшбасшылар, АҚШ президенті Дональд Трамп және Украина президенті Владимир Зеленский арасындағы телефон арқылы сөйлесуде қол жеткізілген «айтарлықтай прогресті» құптады, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Біз бір сағаттық жақсы әңгіме өткіздік. Еуропа бұл прогресті нығайту үшін Украинамен және АҚШ-пен серіктестікті жалғастыруға дайын, – деп жазды ол X әлеуметтік желісінде.
Фон дер Ляйеннің айтуынша, «бірінші күннен бастап өзгермейтін қауіпсіздік кепілдіктері» – осы күш-жігердің негізгі іргетасы болып табылады.
Еске сала кетейік, АҚШ президенті Дональд Трамп пен Украина басшысы Владимир Зеленский Флоридада келіссөз өткізген болатын. Келіссөз аясында президенттер еуропалық көшбасшылармен тілдесіп, Украинада мәселесін талқылады. Келіссөздер нәтижесінде алға жылжу болғанымен, күрделі сұрақтар әлі де жауапсыз қалып отыр.