Telegram мен WhatsApp-тағы ұсыныс: 3,1 млрд теңге табыс тапқан заңсыз бизнес басшысы Грузияда ұсталды
Дроперлердің атына тіркелген шоттар арқылы 3,1 млрд теңгеден астам қаражат түскен
Telegram мен WhatsApp-тағы мессенджерлері арқылы ойыншыларды тартып, құмар ойындар жүргізген заңсыз бизнес басшысы Грузияда ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ойын платформасының жұмысы үшін мыңнан астам құмар ойын түріне қолжетімділік ұсынатын «bingo37.pro» сервисі пайдаланылған. Олардың қатарында «Crazy Monkey», «Keno», «Euro Game» және басқа да танымал ойындар бар.
Ойыншыларды тарту Telegram және WhatsApp мессенджерлері арқылы жүргізілген. Онда жарнамалық, фото және бейнематериалдар, түрлі акциялар мен бонустық бағдарламалар туралы ұсыныстар таратылып, қолданушыларда жеңіл әрі жылдам ұтысқа қол жеткізуге болады деген түсінік қалыптастырылған. Ақша аударылғаннан кейін ойыншыларға платформаға кіруге арналған логиндер мен құпиясөздер берілген. Ойыншылардан қаражат қабылдау және қаржы ағындарын жасыру мақсатында күдікті Грузия мен Тәжікстан азаматтарын — дроперлерді тартқан. Олар Қазақстан аумағына әдейі келіп, банк шоттары мен абоненттік нөмірлерді тіркеп, кейін оларды пайдаланбай, қолжетімділікті ұйымдастырушыға тапсырған, - деп хабарлады ҚМА ресми өкілі Ернар Тайжан
Нәтижесінде дроперлердің атына тіркелген шоттар арқылы 3,1 млрд теңгеден астам қаражат түскен.
2025 жылдың тамыз айында Бахтияр Оглы Р. халықаралық іздеуге жарияланып, сот сырттай қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялаған.
2026 жылдың қаңтарында ол Грузия аумағында ұсталып, Қазақстанға экстрадицияланды.
Сонымен қатар, үшінші тұлғалардың атына рәсімделген екі автокөлікке — PORSCHE CAYENNE және LEXUS GX 460 сот қаулысымен мемлекет кірісіне тәркіленді. Тергеу жалғасуда.
ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
