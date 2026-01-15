Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Телефон арқылы ақша ұрлаған шетелдік алаяқтардың әрекеті тоқтатылды

Бүгiн, 20:39
116
BAQ.KZ - архив
Фото: BAQ.KZ - архив

Алматыда шетелдік алаяқтық call-орталығының қызметі тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Шетелдік азаматтар Қазақстан Республикасының азаматтарын тарта отырып, телефон арқылы алаяқтықтың құқыққа қарсы схемасын ұйымдастырғаны анықталды. Қаскүнемдер SIP-нөмірлерді сатып алып, пайдаланған. Олар арқылы ақша қаражатын ұрлау мақсатында азаматтарға мыңдаған алаяқтық қоңыраулар жасаған. Жүргізілген жедел-тергеу әрекеттерінің нәтижесінде call-орталықтың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін серверлер анықталып, токтан/желіден ажыратылды. Заңсыз әрекеттер толығымен тоқтатылды, - деп хабарлады Алматы қаласы прокуратурасының баспасөз қызметі. 

Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда.  

